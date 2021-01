Bekijk hier de nieuwe videoclip van Mathias Vergels ‘Straatsteen’ waarin hij samen met zijn vriendin schittert

MuziekEen jaar geleden bracht ‘Thuis’-acteur Mathias Vergels (28) zijn debuutalbum ‘Waar Is Mathi’ uit. Voor een van de singles nam hij samen met zijn vriendin Lynn Van den Broeck (27), eveneens ‘Thuis’-actrice, een aangrijpende videoclip op die vandaag uitkwam. “Het nummer ‘Straatsteen’ is haar favoriete nummer. Ze was dan ook enorm blij dat ze in die clip mocht meedoen”, aldus Mathias.

Toen een jaar geleden het debuutalbum ‘Waar Is Mathi’ van ‘Thuis’-acteur Mathias Vergels uitkwam, stond de acteur te popelen om tijdens de zomer maar liefst veertig optredens te geven. Jammer genoeg was dat buiten corona gerekend. Van de veertig shows die op de planning stonden, kon hij er maar één uitvoeren. Dat wilde echter niet zeggen dat hij bij de pakken bleef zitten. Voor zijn single ‘Straatsteen’ nam hij samen met zijn vriendin Lynn een videoclip op waar de liefde van afspat. “We zitten in elkaars bubbel en tijdens de eindejaarsperiode hebben we de clip coronaproof gedraaid in onze buurt. Regisseur Jonas Duchi had iets bijzonders in gedachten en dat is er ook helemaal uitgekomen. Ik ben ongelofelijk trots op het eindresultaat en heel benieuwd naar de reacties.”

Voor de styling was het Lynn die de touwtjes in handen nam. “Ik ben zelf heel slecht in styling, maar zij heeft dat in handen genomen en heeft dat ongelofelijk goed gedaan. Plots was zij een personage dat ze gecreëerd had, maar ze voelde nog wel als mijn eigen vriendin. De chemie tussen ons is er en dat voel je ook in de clip.”

In de clip vraagt Vergels zijn vriendin ten huwelijk. Een voorbode voor de toekomst? “Dat weet ik nog niet hoor. Het was in dit geval gewoon een scenario dat we hebben gevolgd, maar ik zeg nooit nooit.” (lacht)

Van een carrièreswitch is voorlopig nog geen sprake, zolang muziek en acteren combineerbaar zijn voor Vergels. Wel staan er een aantal nieuwe ideeën op de planning: “We zijn momenteel met een nieuw project bezig dat niets met acteren of muziek te maken heeft. We hebben allebei het gevoel dat we dingen willen ondernemen en dat we een keer een andere kant van het leven willen proeven. Ik kan nog niet exact zeggen wat, maar in augustus gaat er iets aankomen.”

