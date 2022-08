Bekijk hier de line-up van de laatste ‘Tien Om Te Zien’-opnames, inclusief Nathalie Meskens en Blue

“We begrijpen de kritiek van de zwarte gastacteur niet”: ‘Kampioenen’ Carry Goossens en Danni Heylen reageren op commotie

Ze kunnen geen stap meer buiten zetten zonder erover aangesproken te worden. De acteurs van ‘F.C. De Kampioenen’ kwamen de afgelopen week in het oog van de storm terecht, nadat bekend raakte dat de VRT 19 afleveringen van de serie niet meer wil uitzenden wegens ‘ongepast, stereotiep of racistisch’. Bij Showbits reageren Carry Goossens (Oscar Crucke) en Danni Heylen (Pascale De Backer) voor het eerst op alle commotie. “De VRT heeft ons niet betrokken bij deze beslissing”, vertellen ze. Reporter Jarne had een exclusief gesprek met de twee in de coulissen van hun nieuwe theaterstuk ‘Oost West Thuis Best’ in het Fakkeltheater in Antwerpen. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

30 juli