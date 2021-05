Bekijk hier de eerste beelden van ‘Friends: The Reunion’

TV Wie dronk de meeste koffie en welke acteurs zijn verre familie van elkaar? Dankzij deze 24 weetjes ben je helemaal klaar voor de ‘Friends’-reü­nie

16:12 Zeventien jaar moesten de fans wachten op een reünie van ‘Friends’. Vanaf vandaag is de speciale uitzending eindelijk te zien op het Amerikaanse HBO Max, vanaf 1 juni ook op Streamz en eenmalig op Play4. Om de fans klaar te stomen, lijsten we 24 leuke weetjes op over de legendarische tv-reeks. Want hoeveel geld gaf Chandler eigenlijk uit voor Joey? En wat vond Jennifer Aniston van haar iconische Rachel-coupe?