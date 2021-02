Bekijk hier de eerste beelden van ‘Blind Getrouwd’: “Ik heb echt al vlinders in mijn buik”

TV Dit zag je niet in ‘De Verhulst­jes’: Viktor doet onthulling over z'n teenhaar

6 februari Een openhartig gesprek over voeten, dat hadden we nog niet gezien in ‘De Verhulstjes’. In deze niet op tv vertoonde beelden vertelt Viktor (26) dat hij er best tevreden is over die van hem. Al geeft hij ook toe geen fan te zijn van het haar op z’n tenen.