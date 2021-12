Bekijk hier de eerste beelden uit de nieuwe realityreeks ‘Dance dreams’: “Geen kijkers, geen geld”

TV Spin-off van ‘How I Met Your Mother' krijgt eerste trailer

‘How I Met Your Father’, de spin-off van de komische reeks ‘How I Met Your Mother’, heeft een eerste trailer gekregen. In de eerste beelden is er uiteraard plaats voor Hilary Duff (34), die de hoofdrol speelt in de reeks. Daarnaast komt ook ‘Sex and the city’-gezicht Kim Cattrall (65) voorbij.

17 december