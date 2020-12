Bekijk de eerste beelden van de ‘F.C. De Kampioenen’-kerstspecial

Showbizz De Collega’s-ac­teurs Jaak Van Assche en Tuur De Weert over verlies Jacky Morel: “Na Johny Voners nu alwéér iemand van onze generatie kwijt”

21 december Alweer een acteur van hun generatie overleden. Alwéér iemand van ‘De Collega’s’. “Eerst Johny Voners in maart, nu Jacky Morel... Op foto’s van onze cast van vroeger blijven er spijtig genoeg nog maar weinig mensen in leven over”, reageert Jaak Van Assche (80). “Heftig om te beseffen”, zegt ook Tuur De Weert (77). “Drie jaar geleden hebben we Jacky nog gevraagd voor een gastrol in de film ‘De Collega’s 2.0', maar hij was toen al ziek.”