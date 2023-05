Bekende vrienden van 'droogstoppel' Jeroom vertellen hoe hij écht is: "Niet zoals hij aan het publiek laat zien”

Showbizz Pijnlijke valpartij tijdens li­ve-uitzending op Nederland­se tv: “Dit mag nooit meer gebeuren”

De hoofdredactie van het Nederlandse tv-programma ‘Op1’ gaat woensdag bekijken of er maatregelen genomen moeten worden na de uitzending van dinsdagavond. Daarin verstapte Corlien Doodkorte zich, die te gast was in de talkshow. Ze viel en hield er een bloedneus en schaafwond aan over. Hoofdredacteur reageert in ‘AD’.