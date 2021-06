Bekende koppen in ‘Lisa’ deze week: Bieke Ilegems en Sieg De Doncker doen hun intrede in de telenovelle

Vlaanderen leerde Bieke Ilegems kennen door haar rol in de film ‘Boys’ en als Babette in ‘Familie’, maar na 2013 werd het stil rond haar als actrice. Wel presenteerde ze nog programma’s als ‘Straffe Verhalen met Bieke Ilegems’ op (toen nog) VIJF en ‘Vind Je Lief’ op Eén. Aan die stilte komt nu dus een einde. Ilegems doet deze week haar intrede in ‘Lisa’ als gastpersonage Frederika. Met welke verhaallijn ze precies te maken heeft, is nog niet geweten.

Naast Ilegems komt ook Sieg De Doncker volgende week in beeld. Hem leerden we kennen door de Ketnet-reeks ‘De Helden’, maar hij presenteerde ook ‘Een Frisse Start’ op VT Wonen en ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’ op VTM. In ‘Lisa’ kruipt hij in de huid van een spoedarts. Onervaren als acteur is De Doncker niet, want met ‘De Helden’ maakte hij zelfs een langspeelfilm. Even geleden dook ook Sean Dhondt al eens op in ‘Lisa’.