Bejubelde tv-reeks ‘Black Bird’ van Michaël R. Roskam sleept Golden Globe in de wacht

‘Black Bird’ wist zo één van z'n drie nominaties te verzilveren. Roskam was zelf niet aanwezig op de uitreiking, maar stuurde na afloop wel een berichtje naar Paul Walter Hauser om hem te feliciteren met z'n prijs. De Limburger regisseerde de drie eerste afleveringen van de minireeks. Voor de opnames vertoefde Roskam een halfjaar in Amerika, en werkte hij samen met het kruim van Hollywood. “De reacties van recensenten waren ontzettend lovend en ook Apple is erg enthousiast over het resultaat”, vertelde hij. “Door het succes van m’n films ‘Rundskop’ - die in 2011 een Oscarnominatie kreeg - en ‘The Drop’, met onder meer Tom Hardy in de hoofdrol, had ik al een netwerk in Hollywood. Dankzij ‘Black Bird’ kan ik m’n spectrum verder verbreden en me ook in de wereld van tv-reeksen positioneren.”