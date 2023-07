Begingeneriek van ‘Familie’ krijgt flinke opfrisbeurt: welke personages verdwijnen komend seizoen uit de soap?

Celebrities Héél veel calorieën, heel weinig water: dankzij dit exacte regime verandert Henry Cavill in ‘The Witcher’

Hij heeft een lichaam dat tot de verbeelding spreekt, en dat mag ook wel in een fantastyreeks zoals ‘The Witcher’ op Netflix. Maar in tegenstelling tot zijn personage kan Henry Cavill (40) niét terugvallen op magie om zijn fysiek te behouden. Hoe transformeert hij dan wel in de onverslaanbare Witcher? “Pizza of een hamburger? Dat mag maar één keer per week.” Dit is het exacte regime dat hij volgt.