‘Befkes’ zijn terug in nieuw seizoen ‘F*** You Very, Very Much': “We hebben onze shit megahard bij elkaar...”

In het vervolgseizoen van ‘F*** You Very, Very Much’ treffen de kijkers de drie dertigers twee jaar later aan. Hoe gaat het met het studentikoze bestaan van An? De kinderwens van Flo? En het huwelijk (en de alcoholverslaving) van Violet? De trailer belooft alvast een grote portie drama én... vriendschap. “We hebben onze shit megahard bij elkaar... Sorry ik ben ziek hard aan het liegen.”