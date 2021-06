Beenwarmers, een musical en Louis Theroux : tv-tips voor wie (even) genoeg heeft van voetbal

TVVindt u geen bal aan het EK? Geen nood, want er zijn nog genoeg zenders waarop er geen balletje rolt. Wij pluizen de tv- en streaminggidsen uit, op zoek naar verborgen en reeds blinkende pareltjes die Koning Voetbal even doen vergeten.

‘Physical’

Apple Tv+



Zweetbandjes! Beenwarmers! Fluokleuren! Met ‘Let's Get Physical’ zorgde Olivia Newton John (72) in '81 voor een heuse aerobicsrage. En het lijkt wel of deze zwartkomische reeks helemaal is ontsproten uit die wereldhit. Het verhaal draait om Sheila Rubin - gespeeld door de bejubelde Rose Byrne (41) - die zich financieel losrukt van haar manipulatieve echtgenoot door aerobicsvideo's te maken.

Volledig scherm 'Physical' met Rose Byrne © Apple TV+

‘La La Land’

VTM, 21.15 uur



Zes Oscars, een heropleving van het musicalgenre én het afwerpen van het eeuwige 'guilty pleasure'-juk. ‘La La Land’ bracht - vijf jaar geleden alweer - heel wat teweeg. In deze ode aan de song & dance-film zijn Emma Stone (32) en Ryan Gosling (40) twee wannabe-acteurs die het proberen te maken in Hollywood. Wanneer een van hen doorbreekt, is de vraag of hun relatie zal standhouden.

Volledig scherm Ryan Gosling (Sebastian) en Emma Stone (Mia). © VTM

‘Louis Theroux: Altered States’

NPO3, 21.20 uur



Een rare snuiter, een vreemde vlerk. De Amerikanen die Louis Theroux (51) bezoekt, bekijken hem vaak alsof hij van een andere planeet komt. Maar dat is net waarom de bebrilde Brit voor zo'n ontwapenende gesprekken zorgt. In zijn tocht door de States is hij in Portland aanbeland. In de VS staat de plaats bekend als de hoofdstad van de polyamorie, waarbij een mens meerdere partners heeft die dat van elkaar weten.

Volledig scherm Louis Theroux © Internet

