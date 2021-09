Beeldspraak met een deur, het eerste vuurkamp en een emotionele Donna: dit was aflevering 4 van ‘Temptation Island: Love or Leave’

TVNu de eerste momenten in Spanje erop zitten, is het voor de koppels volop tijd om zich te laten onderdompelen in de verleiding. Aflevering vier is aangebroken, en die zag er zo uit!

Volledig scherm Efrain komt de villa binnen in 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

De een zijn dood, is de ander zijn feestje. Na de exit van Deborah en Koen, zorgt de komst van Aylin en Efrain voor een feeststemming. Vooral in de mannenvilla dan toch. Zo laat vrijgezel Shallie weten dat ze Efrain wel ‘eye candy’ vindt, al lijkt hij dat zelf ook wel te beseffen. “Ze hadden niet verwacht dat zo iemand de villa zou binnenstappen, dus ik voelde me best wel speciaal.” Dat deed jouw ego ongetwijfeld ook toen het zichzelf opblies.

Volledig scherm Aylin komt de villa binnen in 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

Bij Aylin verliep haar aankomst in de villa een stuk rustiger. Al laat single Joop wel weten dat ‘hij uit z’n slippertjes is getrapt’. Geen idee wat dat precies wil zeggen, maar we vermoeden dat hij onder de indruk is van de Nederlandse schone. Ook Fatih - ah ja, die is daar ook nog - is betoverd door Aylin.

Volledig scherm Efrain ging niet veel drinken tijdens 'Temptation Island: Love or Leave'. The limit does not exist. © SBS

En dan komt ons Delphine binnen. Zij wil uiteraard weten wat de afspraken zijn die Aylin en Efrain gemaakt hebben. Zo mag Aylin niet teveel drinken, en Efrain ook niet. Die lijkt dat wel snel vergeten te zijn. Of zoals Shallie het zegt: ‘Papi chulo ging meteen los.’ Als dat maar goedkomt...

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-single Jamila. © SBS

Something totally unrelated, maar kan iemand ons vertellen wat een wax-specialiste precies doet? Is dat een of ander specialisatiejaar op school? WIJ.HEBBEN.VRAGEN.

Volledig scherm Efrain flirt met Shallie tijdens 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

Hoe dan ook: Efrain gaat er volledig voor. De voormalige ‘Temptation Island’-verleider vult z’n eerdere rol weer met verve in, aangezien hij zowel met Shalle als Laure staat te flirten. Een en ander noopt Efrain tot deze levensbeschouwelijke quote: “Ik ben als een deur die dicht is, maar niet op slot. De player kan weer elk moment naar binnen komen.” We willen niet muggenziften, maar volgens ons komt ie dan naar buiten, liefste Efrain. Nu ja: ‘t is eens iets anders dan een gezicht op het eerste liefde.

Volledig scherm Efrain deed deze uitspraak tijdens z'n passage als verleider op 'Temptation Island'. © SBS

Terug naar de vrouwen dan maar. Delphine heeft het steeds gezelliger met Kevin, terwijl Tempteesjon-single Bob tegenover collega Joop aangeeft dat hij Donna echt wel leuk vindt. Donna deelt - peuh peuh peuh - die gevoelens niet volledig. “Ik kan wel gesprekken met hem voeren, maar hij is voor mij iets te claimerig.”

Volledig scherm Donna en Bob in gesprek tijdens 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

Wanneer Bob haar vervolgens vraagt of zij op iemand zoals hem zou kunnen vallen, doet Donna er dan ook alles aan om de vraag te ontwijken. “Hij heeft zelfs tegen Delphine gezegd dat ik zijn droomvrouw ben, en dan vind ik dat erg dat ik dat niet heb.”

Again: we willen niet muggenziften en je eigen droomvrouw zijn is mooi, maar weliswaar niet het concept van dit programma.

Volledig scherm Joop maakt een ontbijtje voor Aylin in 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

Na een verkwikkende nacht is het tijd voor de singles om weer hun beste beentje voor te zetten bij de koppelhelften. Joop besluit dat een ontbijtje maken voor Aylin de beste strategie is. En hij vindt het blijkbaar ook nodig om nog even na te trappen naar Deborah. “Aylin is wel makkelijk om mee te praten.” Auwtch.

In de andere villa heeft Efrain nog steeds niet goed begrepen wat hij daar nu echt komt doen. wanneer hij ‘s ochtends een gesprek heeft over de mysterieuze Laure, klinkt het ‘dat hij het leuker vindt als de jager naar een rendier richt, in plaats van dat de rendier (oh jawel) naar me toekomt.’ Ook over Shallie raakt Efrain nog niet meteen uitgepraat. Net als Laure wil hij ook haar beter leren kennen.

Volledig scherm Bert deelt z'n emoties met Nico tijdens 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

Bert gaat dan weer de emotionele toer op. Iets dat we nog maar 5857426343257818 keer gezien hebben in de vorige drie afleveringen. Dit keer heeft de partner van ons Delphine het gevoel dat hij de sfeer verpestte tijdens de aankomst van Efrain, zo vertelt hij tegen Nico. Al heeft het - uiteraard - te maken met het feit dat hij ons Delphine mist. Waarna in de kamer van Bert het fotolijstje oplicht en hij beeld te zien krijgt van ons Delphine.

Volledig scherm Bert krijgt te zien hoe ons Delphine knus in de zetel ligt met een single tijdens 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

Zo moet Bert aanschouwen hoe zijn geliefde wel erg knus in de zetel ligt. Niet dat hij zich daar zorgen over maakt, want hij vertrouwt haar wél volledig. “Ik ben zelfs blij dat ik dit gezien heb, want nu weet ik dat ze zich amuseert”, klinkt het.

Aan originaliteit hebben ze in de vrouwenvilla een broertje dood. Zo maakt ook single Maxime een ontbijtje voor ons Delphine en doet Willem hetzelfde voor Julia. Donna krijgt geen ontbijt, maar dat lijkt ze niet zo vreselijk erg te vinden. “Ik ben van niemand hier. Ik ben gewoon Donna. Ik ben geen stuk taart, of ik ben geen lolly of zo.”

Wat ‘gewoon Donna’ echter niet weet, is dat haar lief in het andere resort een steeds sterkere klik krijgt met de Nederlandse Presley. Hoewel zij aangeeft dat ze nog niet verliefd is én dat Nico qua uiterlijk niet helemaal haar ding is, voelt ze wel een diepe band met hem.

Volledig scherm Presentatrice Monica Geuze en de vrouwelijke koppelhelften tijdens 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

Hoe dan ook: na die ochtendlijke beslommeringen, komen presentatoren Monica en Viktor langs. Voor de heren betekent dit goed nieuws, want zij gaan op dubbeldate. Zo mogen Efrain en Nico samen op stap, net als Wouter en Bert. Elke koppelhelft mag ook een single kiezen. Efrain richt z’n pijlen op Laure, Nico kiest voor Noëlle, Wouter gaat voor Shallie en Bert pikt Kim eruit.

De dames krijgen daarentegen te horen dat ze ‘s avonds hun eerste vuurkamp op de agenda hebben staan. We willen van de gelegenheid gebruik maken om Lisa (die van Merijn indertijd) te bedanken voor deze geweldige verspreking, én ook een kleine shout out te geven aan de productie van dit seizoen. Zij kwamen namelijk op het geniale idee om de singles ook naar de vuurkampbeelden te laten kijken. Iets waar de dames niet zo blij mee zijn, maar de vrijgezelle heren uiteraard wel.

Volledig scherm Lisa en Merijn deden indertijd als koppel mee aan 'Temptation Island'. Hun relatie overleefde het programma niet. © SBS

Maar voor we het vuurkamp te zien krijgen, is het eerst nog tijd voor de dubbeldates van de mannelijke koppelhelften. Twee keer gezellig, waarna het tijd is voor de vrouwelijke koppelhelften om zich klaar te maken voor hun allereerste vuurkamp. Vooral ons Delphine is nerveus, zegt ze. Wij zijn niet verrast.

Volledig scherm De dames hebben hun eerste vuurkamp tijdens 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

Of toch. Ons Delphine heeft blijkbaar als enige de memo niet gekregen dat de dames zwart gingen dragen. Al is dat echt het minste van haar zorgen. Wanneer presentatrice Monica Geuze haar vraagt hoe het met haar zenuwen zit, besterft ons Delphine het net niet. We zouden bijna medelijden krijgen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Aylin krijgt vervolgens als eerste een fragment te zien van Efrain. Zij is niet blij met het playergedrag dat ze van haar partner te zien krijgt, en doet er alles aan om haar tranen te verbijten. “Ik had niet verwacht dat dit na de eerste dag al zo zou zijn”, klinkt het.

Na Aylin is het de beurt aan ons Delphine. Zij vertelt nog maar eens dat ze super jaloers is. Wanneer ze Bert ziet schuren en ook nog eens hoort zeggen dat hij zich vrij voelt, volgt een kleine woede-uitbarsting. “Ik begrijp dit echt niet, en ik ging me nog inhouden. What the f*** zelfs”, briest ze. Ons Delphine is wel nog niet klaar om haar relatie met Bert op te geven. “Hij is de man van mijn leven”, klinkt het.

Derde in het rijtje is Julia. Zij krijgt te zien dat Wouter het wel heel goed kan vinden met Chelsy - ook wel gekend als Pornhub, als je het aan Wouter vraagt -, en is daar uiteraard niet mee opgezet. Net als Aylin en ons Delphine had ze dit gedrag niet van haar vriend verwacht. Al neemt zij het ook op voor Chelsy. “Dat hij haar omschrijft als Pornhub: ik vind dat super respectloos”, klinkt het. #respectvoorjulia

Als laatste mag ‘gewoon Donna’ naar haar beelden kijken. Daarop is te aanschouwen hoe Nico het wel heel gezellig heeft met single Presley. Zo geeft hij niet alleen te kennen dat ze hem aanspreekt qua uiterlijk, hij geeft ook wat meer details over z’n band met de familie van ‘gewoon Donna’. Zo deelt Nico onder andere dat hij in het bedrijf van ‘gewoon Donna’ haar ouders werkt, en dat dit het wel moeilijker maakt om de relatie stop te zetten. Als klap op de vuurpijl volgt ook het fragment waarbij Nico voorstelt om de zenders uit te doen, ‘zodat ze vieze dingetjes kunnen zeggen.’

Volledig scherm Dit is een van de fragmenten die Donna te zien krijgt tijdens het eerste vuurkamp van 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

Waarop ‘gewoon Donna’ door het lint gaat. “Dag job”, is haar eerste reactie. Wanneer Monica haar vervolgens vraagt of ze boos is, kan ze niets anders dan dat bevestigen. “Als ik nu een telefoon had, zou ik naar mijn notaris bellen. Want wij moeten dan wel veel uit de doeken - again, leer uw spreekwoorden - doen. Maar goed: als hij dat over heeft voor dat? Veel geluk dan... Hij zet me ook nog eens te kakken bij mijn familie, dan hoeft hij niet bij mijn familie te gaan werken, denk ik. Allez ja.”

Dat de reactie van ‘gewoon Donna’ allesbehalve gewoontjes is, is uiteraard ook Twitter niet ontgaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vervolgens laat Monica nog een beeld aan ‘gewoon Donna’ zien. Dit keer draait alles rond een gesprek tussen host Viktor Verhulst en Nico. Daarin bespreekt de voormalige ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer wat hij positief vindt aan de Nederlandse single, én wat bij zijn vriendin ontbreekt. Waarna ook nog een stukje volgt van het gesprek dat Presley en Nico hadden over de diepe band die ze - nu al - voelen.

“Hij maakt mij wel echt belachelijk”, oordeelt ‘gewoon Donna’ dan ook. “Vent toch. Holy sh**. Hij zet me echt te kakken, sorry hoor. Wij doen hier dan aan mee, dat ging kei tof zijn, een avontuur, blablabla. Dag drie, en ik zit hier. Te kakken (we sense a theme over here!) gezet, belachelijk en met de grond gelijk gemaakt.”

Volledig scherm Monica en de andere dames troosten 'gewoon Donna' na het eerste vuurkamp van 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

Waarop ‘gewoon Donna’ het armbandje van Nico in het vuur gooit. “Ik kan echt niet meer, sorry”, klinkt het. Al snel volgen de tranen, en biedt Monica een troostende schouder aan. Ook tijdens de terugrit naar de vrouwenvilla proberen de andere dames nog om ‘gewoon Donna’ te steunen. Een opdracht die nog intenser wordt wanneer ook Aylin en Julia beginnen te wenen. Waarop ‘gewoon Donna’ besluit dat Nico thuis niet meer binnen mag. “Moet ik daar kerstmis mee gaan vieren, samen met mijn familie? Nadat hij mij zo - gaan we weer! - te kakken zet. Dat gaat niet meer, dat is allemaal kapot nu”, klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Die beelden hebben voor mij veel duidelijk gemaakt. Ik vind dat vies, vuil, sneaky, achterbaks. Dan denk ik: terecht dat ik hem nooit voor de volle honderd procent vertrouwde. Ik vertrouw nooit nog iemand, ik blijf gewoon voor altijd alleen. Ik kan echt niet begrijpen hoe stom hij is.”

Maar... Je kan er wel een (drank)spelletje van maken, en daar doen we het voor.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tot volgende week!

LEES OOK