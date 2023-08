Bedenker ‘Professor T’ blikt terug op internationale versies: “Mensen denken vaak dat het geld binnenstroomt”

‘Professor T’, over een professor criminologie die advies geeft aan de politie, komt uit de koker van Paul Piedfort. De reeks, die bij ons drie seizoenen kende, was zo populair dat ook het buitenland snel interesse toonde. In Australië, Roemenië en Italië wordt de Vlaamse versie vertoond, maar er zijn ook eigen, internationale versies gemaakt in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Tsjechië.

Met wisselend succes, zegt Piedfort aan Gazet van Antwerpen. “Al met al ben ik tevreden over de Britse versie. Ik was veel minder onder de indruk van de Franse professeur. En die Duitse acteur verdween in het niets, als ik hem vergelijk met Koen De Bouw. Als ik dan toch een punt van kritiek moet aanhalen als we het over de Britse versie hebben, dan is dat dat men er zoveel voorzichtiger is. Alle scherpe kantjes zijn verdwenen. Thema’s zoals incest of kindermisbruik durven we in Vlaanderen op televisie brengen, de Britten veel minder”, klinkt het.