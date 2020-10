Beckhams tekenen miljoenendeal met Netflix voor exclusieve en intieme documentaire over hun leven

TV Nicole Kidman bevestigt: “Derde seizoen ‘Big Little Lies’ is op komst”

29 oktober Kijkers staat toch nog een derde seizoen van ‘Big Little Lies’ te wachten. Nicole Kidman (53), één van de hoofdrolspeelsters, heeft bevestigd dat een nieuwe reeks in de maak is. Auteur Liana Moriarty (53) is volgens de actrice bezig met een nieuw verhaal.