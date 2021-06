Béa doet grote miskoop in Blind Gekocht: "Oh my God, het dringt nu pas door”

Jelle en Sophie willen enkel een huis in Wetteren kopen, maar amper een kilometer buiten hun opgelegde zoekregio staat er een ideale woning te koop in deelgemeente Westrem. Na een telefoontje van Kobe geven ze hun toestemming om de zoekregio uit te breiden, maar niet veel later komen ze plots terug op die beslissing. “We hebben spijt van ons laatste telefoontje. In een opwelling zeiden we dat alles met postcode 9230 oké was voor ons. Maar we zien het toch niet zitten om in Westrem te wonen”, laat het koppel weten in een sms’je. Ondertussen heeft Béa het huis in Westrem wel al gekocht. “Er is geen weg meer terug. Het compromis is getekend. Tenzij ze een schadevergoeding van 10 procent betalen”, zegt makelaar Béa.