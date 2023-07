BBC schorst presentator die tiener 40.000 euro betaalde voor seksueel getinte foto’s

TV Jongeren­reeks ‘D5R’ krijgt vervolg in nieuwe serie ‘3FF’

Goed nieuws voor de fans van ‘D5R’. Hoewel de avonturen van de vijf populaire vrienden eindigen na hun laatste zomer samen, is het verhaal nog niet uitverteld. In de spin-off ‘3FF’ op Streamz volgen we binnenkort een nieuw wervelend hoofdstuk van de drie beste vriendinnen Leyla (Angela Jakaj), Kyra (Liandra Sadzo) en Amber (Jamie-Lee Six). Ze groeiden samen op en zijn nu klaar voor hun eerste stappen in het volwassen leven.