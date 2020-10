BBC-journalist die Lady Di en Michael Jackson interviewde “ernstig ziek” door Covid-19

Martin Bashir, de BBC-journalist die in 1995 wereldberoemd werd door zijn spraakmakende interview met prinses Diana, is getroffen door het coronavirus. De 57-jarige Brit van Pakistaanse origine is volgens de BBC “ernstig ziek” door medische complicaties.

In 1995 mocht Martin Bashir Lady Di, de prinses van Wales, interviewen voor het BBC-programma Panorama. Diana Spencer had het toen onder meer over haar eigen affaire en over het bedrog van haar voormalige echtgenoot, prins Charles, met Camilla Parker-Bowles, die inmiddels getrouwd is met Charles en vandaag de titel van hertogin van Cornwall draagt. Uit die uitzending - nog altijd een van de best bekeken programma’s ooit op de BBC - komt de beroemde uitspraak van Diana: “We waren met z’n drieën in dit huwelijk, dat was een beetje druk”.

In 1999 sprak Bashir ook met de vijf verdachten in de zaak van de racistische moord op de Britse achttienjarige Stephen Lawrence in 1993. Maar Bashir is vooral nog gekend voor zijn omstreden tv-documentaire ‘Living with Michael Jackson’ - voor het eerst uitgezonden in 2003 op ITV - waarvoor hij de ‘King of Pop’ meermaals interviewde. Jackson bleek achteraf niet erg tevreden met het resultaat. Bashir kreeg veel kritiek en werd sensatiezucht verweten.

Een jaar later verhuisde Bashir naar de VS, waar hij voor ABC en MSNBC werkte. In 2013 stapte hij op bij MSNBC, na excuses omdat hij de voormalige vicepresidentskandidate Sarah Palin “een idiote van wereldklasse” had genoemd.

In 2016 - 30 jaar nadat hij er was begonnen - ging Martin Bashir weer aan de slag bij de BBC als specialist in religieuze onderwerpen. Bashir studeerde in zijn jonge jaren onder meer theologie.

Vorig jaar in oktober zat hij nog in ‘X Factor’ voor beroemdheden.

Volledig scherm Martin Bashir in 2004. © Photo News