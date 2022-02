BBC-hitserie ‘Peaky Blinders’ krijgt spin-off na laatste seizoen

TV Daphne Paelinck acteert in ‘Thuis’ met haar eigen dochtertje

Daphne Paelinck (33) staat in ‘Thuis’ met haar eigen kindje op de set. De actrice werd in juni in de serie mama van Jaan en mocht twee weken erna in het echte leven een dochtertje Mae verwelkomen. De kleine Mae zet nu al haar eerste stapjes in de acteerwereld en kruipt in de huid van Jaan.

