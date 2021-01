BBC-hit ‘Peaky Blinders’ stopt na zesde seizoen

Showbizz Mathijs F Scheepers uit ‘Black-Out’ blikt terug op 5 intense jaren vaderschap: “We moesten met ons zoontje drie à vier keer per week naar het ziekenhuis”

15 januari Op zondagavond is Mathijs F Scheepers (45) – waarvoor die F staat, houdt hij graag geheim – een terrorist in ‘Black-out’, de rest van de tijd is hij vooral papa van Elvis (5) en César (2). Twee flinke zonen, al waren de voorbije jaren behoorlijk heftig. De oudste werd elf weken te vroeg geboren en is doof aan één kant, de jongste werd tot voor kort nog elke nacht wakker. “Op den duur gingen mijn vrouw en ik al om halfnegen slapen...”