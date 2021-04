BBC gaat controversiële aflevering van ‘Fawlty Towers’ toch opnieuw uitzenden, mét enkele aanpassingen

TV Will Ferdy over La Esterella: “Ze was uitzonder­lijk gierig”

27 april Axel Daeseleire zet dapper zijn zoektocht verder naar de erfgenamen van La Esterella. Will Ferdy was jaren bevriend met de zangeres. “Ze was uitzonderlijk gierig. Niemand mocht bij haar binnenkomen. Al die mensen die zoveel voor haar hebben gedaan, gunde ze nog geen tasje koffie. Nochtans, ze kon het doen. In die tijd stopte ze alles in goudstaven.” Hij vertelt Axel dat er nog een zus was. “Erfgenamen ga je niet makkelijk vinden, ik weet niet of ze die nog heeft. Ze had een zus, maar die is overleden, en of zij kinderen had, weet ik niet.”