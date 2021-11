BBC brengt opvallende documentaire uit over eigen schandalen

TV Dit zijn de eerste beelden van prinses Delphine in ‘Dancing With The Stars’: “Ik mag niet vergeten te ademen”

Dit najaar laat prinses Delphine (53) samen met Make-A-Wish de droom van een bijzondere jongen uitkomen via het dansprogramma ‘Dancing With Stars’. Voor wie de prinses graag aan het werk wil zien, hebben we namelijk goed nieuws. Play4, de zender waar de show op te zien is, gaf zonet de eerste beelden vrij.

9 november