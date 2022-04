Barteld en Jonas worden met beide voetjes op de grond gezet in ‘Blind Gekocht’: “Niet haalbaar”

TV RECENSIE. ‘White Hot: The Rise & Fall of Abercrom­bie & Fitch’: “Dit mocht meer om het lijf hebben”

Zwak belichte winkels, dreunende beats en een walm van gedistilleerd sexappeal. Het Abercrombie & Fitch-geweld van rond de eeuwwisseling heeft zich met behulp van Netflix terug in de huidige zeitgeist geduwd. Of dit anderhalf uur durend stukje Amerikaanse horrorgeschiedenis - waar rassendiscriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en uitsluiting deel van de merkidentiteit waren - iets is wat u, net zoals de winkels destijds, moét bezoeken om niet als grootste loser van de klas achter te blijven? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

19 april