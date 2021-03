Bart Raes gaat in gesprek met voetbalvoorzitters: “Eentje werd belaagd in zijn eigen bureau”

tvEerder onderwierp hij al ‘s lands beste trainers aan een intiem vragenvuur in ‘T1', vanaf vanavond legt Play Sports-journalist Bart Raes (52) bekende voorzitters op de rooster. In ‘President’ vraagt hij hen uit over de finesses van hun vak, hun drive en de passie voor het voetbal.

“Maar ook hoeveel ze verdienen”, vertelt Raes. “Dat blijkt trouwens behoorlijk tegen te vallen. Van de zeven voorzitters was er maar eentje die zei dat hij geld verdient met zijn vak. Dat was Mehdi Bayat (voorzitter van Sporting Charleroi, red.). Al de rest doet het uit liefde voor het spelletje én voor de club. Want heel wat van de voorzitters waren in de eerste plaats gewoon supporter voor ze in de functie rolden. Maar ook de macht die ze krijgen in een voetbalclub speelt mee. De meesten doen er niet flauw over.”

Raes gaat aan tafel zitten met Roland Duchatelêt (ex-voorzitter Standard), Ivan De Witte (AA Gent), Mehdi Bayat (Sporting Charleroi), Peter Croonen (KRC Genk), Joseph Allijns (ex-voorzitter KV Kortrijk), Vincent Goemaere (Cercle Brugge) en Michel D’Hooghe (ex-voorzitter Club Brugge). Verspreid over zes afleveringen pakt hij verschillende thema’s aan. Gaande van de rol van de voorzitter in de bestuurskamer, over de relaties met de pers en met fans.

“De druk die ze ondergaan is enorm”, zegt Raes. “Zo vertelde Roland Duchatelêt hoe hij een keer in zijn bureau belaagd werd door ziedende Standard-supporters. Hij ging daarop rustig in gesprek met die bende maar achteraf stond hij nog een hele tijd te trillen op zijn benen. Toen hij voorzitter was van Charlton Athletic zijn er zelfs supporters uit Londen speciaal naar zijn huis in Limburg afgezakt om dat te bekladden. Nee, voorzitter zijn is lang niet altijd een pretje.”

‘President’, Play Sports Open, 22u50