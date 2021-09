Bart Peeters maakt weer mensen gelukkig in ‘De Droomfabriek’: “800 inschrijvingen in de eerste uren"

'De Droomfabriek' was een begrip in de huiskamers van 1989 tot 1999. Tienduizenden Vlamingen stuurden in die periode een postkaart naar de openbare omroep, in de hoop dat hun wens uitgekozen zou worden. Siska Schoeters (39) dook in het voorjaar al in de vergeten brieven van destijds voor een nieuwe rubriek in 'Iedereen Beroemd'. Dit tv-seizoen worden voor het eerst kersverse dromen gerealiseerd in het reportagemagazine. Daarbij maakt ook Bart Peeters vanavond z'n comeback, één van dé gezichten van het originele programma. "Enkele uren nadat de oproep online was gekomen, hadden al 800 mensen zich ingeschreven", vertelt hij. "Dat bewijst dat het format vandaag nog steeds leeft. Al gaat de waanzin niet zover als in de jaren 90. Toen werden echt continu grote postzakken vol briefkaarten afgeleverd bij ons. We kregen er in totaal meer dan 50.000. Daarbij viel trouwens op dat heel veel mensen ofwel met dolfijnen willen zwemmen, ofwel een beroemde voetballer willen ontmoeten. (lacht)"