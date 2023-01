Bart Kaëll werd verliefd op een andere jongen tijdens relatie met Luc: “Het was puur passioneel”

Luc Appermont werd donderdagavond door James Cooke op een musical over z'n leven getrakteerd. Uiteraard speelde z’n wederhelft Bart Kaëll daar een grote rol in. De twee zijn al jarenlang een koppel, maar beleefden tijdens hun relatie ook enkele diepe dalen. “Ik ben eens verliefd geworden op een andere jongen”, biechtte Bart op. “Hij was tien jaar jonger dan mij en ik leerde hem indertijd kennen bij ‘Tien om te zien’. Uiteindelijk heeft de romance niet zo lang geduurd - een week of twee à drie -, en ik bleef Luc intussen erg graag zien. ‘t Was een passionele verliefdheid, en da’s te vergelijken met een soort hersenziekte. (lacht) Ik voel me er nu niet meer schuldig over, want Luc en ik hebben daarna alles uitgepraat.”