Bart Hollanders en Serine Ayari spelen hoofdrol in nieuwe VTM-reeks ‘Exen’

TV Deze ‘Stranger Things’-scè­ne uit het vierde seizoen duurde twee jaar om te maken

Op 1 juli verschenen de twee finale episodes van het vierde seizoen van de hitserie ‘Stranger Things’ op Netflix, goed voor een kijkduur van maar liefst vier uur. Maar ook in het filmen en maken van de reeks kroop veel tijd. In een interview met ‘Collider’ vertelde supervisor Julien Hery hier meer over: “Aan één scène in de Upside Down hebben we twee jaar gewerkt.”

10 augustus