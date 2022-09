Bart Cannaerts speelt alles en iedereen in de vernieling in 'De allerslimste mens’: “Ik wil winnen, want dan mag ik terugkomen”

TV Voor de kandidaten van ‘LEGO MASTERS’ staat de wereld even op z’n kop

Een moeilijke uitdaging in ‘LEGO MASTERS’: de kandidaten moeten met een omgekeerde bril proberen om een object te maken in LEGO. Maar dat loopt niet van een leien dakje: “Het is heel raar. Je ziet je hand op een andere plek dan waar die volgens je gevoel zou moeten zitten”, klinkt het.

16 september