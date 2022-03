Bart Cannaerts en Fien Germijns presenteren nieuwe Eén-quiz: “Elke deurbel in Vlaanderen zal nerveus zijn”

De voorbije maanden maakte Bart Cannaerts al furore als 'cycloop' in 'The Masked Singer', presenteerde hij eerder al 'De Pappenheimers' en werkte hij achter de schermen mee aan 'Taboe' en 'Kalmte kan u redden'. Maar over enkele weken wordt hij dus hét gezicht van een nieuwe, voorlopig nog titelloze, quiz die van maandag tot en met donderdag op Eén te zien is. Daarin legt hij drie bekende Vlamingen het vuur aan de schenen over de kleine en grote actualiteit van de dag. Van de nieuwe kat van Veronique Puts uit Antwerpen, langs de Europese concerten van The Rolling Stones, tot het zoveelste telefoongesprek van Macron met Poetin: wat blijft daar eigenlijk van hangen? De drie bekende quizzers spelen niet voor de eer of voor zichzelf, maar voor keiharde cash. Ze spelen daarbij niet tegen, maar mét elkaar. In vier vragenrondes over wat er die dag allemaal gebeurd is in de wereld, verzamelen ze zo veel mogelijk geld. En op die prijs maakt elke Vlaming thuis dagelijks kans.