Bart Cannaerts deelt Belgische punten uit in Songfestivalfinale

Vorig jaar mocht de charmante Danira Boukhriss de Belgische punten van de vakjury uitdelen tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival, dit jaar valt de eer te beurt aan Bart Cannaerts. Cannaerts is bekend als presentator van ‘De dag van vandaag’ op Eén en als speurder in het VTM-programma ‘The Masked Singer’, waarin hij zich eerder vermomde als Cycloop. Vorig jaar werd Cannaerts tweede in de Play4-quiz ‘De allerslimste mens ter wereld’, hij deed maar liefst 17 keer mee, waarvoor hij de ‘Kastaar’ van ‘Deelnemer van het jaar’ won. Ook als comedian scheert hij hoge toppen met telkens uitverkochte zaalshows.

Of Cannaerts net als Danira een Belgisch kledingmerk zal dragen tijdens de Songfestivalfinale, ontdekken we aanstaande zaterdag in de show. Ook wie de vijf juryleden per land zijn, is nog niet bekend. Voor Nederland zal zangeres S10 de punten van de vakjury bekendmaken, zangeres Ruth Lorenzo voor Spanje en actrice Catherine Tate voor het Verenigd Koninkrijk.