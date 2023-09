Bart Appeltans spreekt klare taal over z'n overstap van ‘Blind gekocht’ naar VTM: “Geld speelde geen rol”

tvBart Appeltans (41) is dit najaar alomtegenwoordig op VTM. De interieurarchitect met het hart op de tong neemt deel aan ‘De verraders’ en fleurt het nieuwe seizoen van ‘Huis gemaakt’ op. Z'n debuut op de zender maakt hij in ‘Make Up Your Mind’, een grootse show waarin vijf BV’s transformeren in dragqueens. In dit interview vertelt de Limburger wat we daarvan mogen verwachten, hoe bijzonder z'n coming-out was en hoe moeilijk de beslissing was om Play4 te verlaten. “’Blind gekocht’ was een héél intens programma.”