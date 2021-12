Bart als de perfecte kloon van Erik en het verschil tussen Champions League en tweede klasse: dit was ‘De Slimste Mens’

TVEchte fans van de populaire tv-quiz mogen opgelucht adem halen. We hebben weer naar een echt straffe kandidaat kunnen en mogen kijken. Met alle respect voor Anthony Nti, leuk, sympathiek en aangenaam, en ‘ik-haat-veel’ radiomaakster Flo Windey, maar met Lisbeth Imbo is toch een ander kaliber quizzer de tv-studio binnen gestapt. Ze maakte bij haar debuut overal net het verschil waar het kon en moest. En ze won. Zij het met één seconde verschil. En die seconde bleef staan dankzij veel geluk.

Meer weten over ‘De Slimste Mens’? Je leest er alles over in ons dossier.

Natuurlijk was het eerst en vooral even wennen aan de nieuwe Erik Van Looy. Toegegeven, stand in Bart Cannaerts deed dat meer dan voortreffelijk. Al verschilde zijn opkomst lichtjes van wat Van Looy steevast doet. Bart kwam op, stak even juichend de armen in de lucht en vergat te nippen aan het glas water. Maar, als een soort perfecte kloon, een body double van de presentator, bijt Cannaerts zich voortreffelijk vast in zijn wel zeer tijdelijke job. Na een tweede beurt is het straks immers weer aan Van Looy. Het zag en klonk er nu en dan wel wat vreemd uit om de zinnen, grappen en opmerkingen die normaal met Van Looy-timbre komen, nu iets forser en harder uit de mond van Bart te zien komen. Maar hey, goed werk Bart.

(Lees verder onder de video)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De quizmaster-voor-twee-avonden zag hoe nieuwkomer Lisbeth Imbo als een soort Manchester City in de Champions League haar concurrenten Flo en Anthony, precies middenmotors uit de tweede klasse van de Belgische competitie, overheerste. Telkens waar het kon, merkte je dat Imbo gewoon meer bagage had en heeft, en een veel grotere algemene kennis meedraagt en door haar leeftijd uiteraard een bredere achtergrond heeft. En dat was voor de doorsnee kijker een hele opluchting. We merkten het eerder immers al op dat de vragen toch wel héél erg op dat jonge grut afgestemd werden. Filmvragen enkel over Netflixreeksen. Of muziek. Of wat social media-gedoe. Idem dito bij de fotoronde. Verjongen, allemaal goed en wel, verkleuteren moet niet echt. En dus stapte Lisbeth Imbo op het juiste moment in de quiz. Ook dat doen de makers natuurlijk perfect. Zo wist Imbo wél wie James Joyce was, terwijl Flo niet weet wie Joyce De Troch is.

Er stond wel wat druk op Imbo, maar zij liet dat vakkundig niet te fel zien. Afgaan was evenwel geen mogelijkheid, gezien het succes van collega’s als Lieven Verstraete, die ooit in de absolute finale van ‘De Slimste Mens’ enkel de duimen moest leggen voor het duo De Wever-Braeckman, en Cathérine Van Eylen die nog maar pas vorig jaar primus inter pares werd. Maar het ‘De Zevende Dag’-anker speelde haar rol voortreffelijk. En met kunde. Nergens seconden laten liggen, vlug aantonen dat ze veruit de meeste bagage meedroeg. En toch ontglipte haar de overwinning op het einde nog bijna. In een wat flauwe filmpjesronde ontfutselden Flo en Anthony respectievelijk 50 en 40 seconden. Omdat Flo daarop niks wist over haar filmpje met burgemeester Heeren uit Sint Truiden, sprong Imbo gemakkelijk naar de eerste plaats. Ze bleef nog nadenken over de naam van de burgemeester en stopte dan maar. Zonder te beseffen dat ze nog maar één seconde over had op Anthony en op de overwinning. Een foutje dat Imbo bij haar tweede beurt niet meer zal maken, denken we.

(Lees verder onder de video)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De leukste quotes

Bart Cannaerts (stelt zichzelf relativerend voor): “Wie weet dat ze na Ben Crabbé, Tom Lenaerts, Sven De Leider, Adriaan Van den Hoof en Herman Van Molle maar naar Bartje Cannaerts hebben gebeld?”

Bart: “Ik heb mijn tanden vanochtend niet gepoetst om de overgang niet te bruusk te maken.”

Van der Wal over Imbo: “Net als vele Vlamingen laat zij zich graag onderschatten. Dit is een potentiële winnaar.”

Jan Jaap: “We hebben in Holland ook een soort Zevende Dag. Het heet Zondag. Niet zo moeilijk.”

Anthony Nti (in vorm wanneer hij het begrip cockdown wil uitleggen): “De penis is depressief.” Het echte antwoord is een laag libido omwille van de lockdown.

Hilarische momenten

Lisbeth Imbo bekent dat ze Van Looy thuis vorstelijk ontving. “Hij kreeg naar eigen zeggen voor het eerst eten bij een potentiële kandidaat. Mijn vriend had heerlijke ceviche gemaakt. Ik dacht dat dat zou helpen, maar kijk, helaas...” (Imdoe doelt dat Van Looy afwezig is).

Barbara Sarafian wil wel een mand fruit opsturen naar de zieke Van Looy. “Die lust geen fruit? Dan maar een mand préparé”, maakt ze duidelijk.

Flo (maakt zich populair bij de vraag wie zich het meest wast aan de lavabo): “West-Vlamingen. Want dat zijn boeren.”

Flo (maakt zich wéér populair): “Ik heb een kat en die vraagt minder dan een fucking plant”. Waarop Jan Jaap lekker inspeelt op de modieus kapotte jeans die Flo draagt.

Flo (haat nog meer, blijkbaar): “Ik haat stoofvlees en vol-au-vent.”

(Lees verder onder de video)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kantelmomenten

Na ‘3-6-9' geeft Lisbeth een eerste keer haar kaartje af tijdens ‘Open deur’ door vooral seconden van de concurrentie in te pikken.

De ‘Puzzel’ is overbodig want te gemakkelijk, maar tijdens de fotoronde maakt Imbo nog eens duidelijk dat ze de betere kandidaat is.

De filmpjesronde is niet echt bijzonder, tot Imbo het spannend maakt en haar tijd laat wegtikken. Ze stopt met één seconde voorsprong op Nti. En wint dus.

In de finale slaat Windey in paniek en vergeet ze ‘wilde dieren’ die onder de auto terecht komen te vermelden. Waarop Nti niet eens strategisch moet spelen om te overleven.

(Lees verder onder de video)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lisbeth Imbo 366 sec.

2. Anthony Nti 365 sec.

3. Flo Windey 319 sec.

De stand

1. Merol 9 deelnames 2 overwinningen 6 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Gloria Monserez 7 deelnames 3 overwinningen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

3. Arjen Lubach 5 deelnames 3 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

4. Antony Nti 4 deelnames 4 finales gewonnen

5. Jean-Marc Mwema 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Steven Van Gucht 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

7. Geert Meyfroidt 4 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen 1 finale verloren

8. Alexander Hendrickx 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Flo Windey 2 deelnames 1 overwinning 1 finale verloren

10. Lisbeth Imbo 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

Egbert Lachaert, 44 jaar, uit Merelbeke. Als nobele onbekende schopte hij het in no time tot nieuwbakken partijvoorzitter van Open VLD, leverde hij een blauwe premier en zette hij een regering op poten. Zijn kabinet fluisterde Erik Van Looy alvast in dat hij veel weet en graag een quiz speelt, maar dat hij toch vooral dringend een lief nodig heeft.

LEES OOK: