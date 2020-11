Bakker stapt voor het eerst zelf op in ‘Bake Off Vlaanderen’: “Mijn vriendin is in aanraking gekomen met coronavirus”

TV Kogelstoot­ster, bur­lesque-danseres en kraslot in 'First Dates'

23 november Danira Boukhriss heeft definitief de deuren van talkshow 'Vandaag' gesloten, hoog tijd dus dat het 'First Dates'-restaurant opnieuw de deuren opent. Vrijgezellen uit heel Vlaanderen mogen weer hun kans wagen in de zoektocht naar ware liefde tijdens een coronaproof en romantisch etentje. Slaan de eerste vonken over in liefdesvuur of loopt het met een sisser af?