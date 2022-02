Bakken kritiek op live action-reboot van ‘Fairly Odd Parents’: “Eén van de slechtste dingen die ik ooit heb gezien”

TV Astrid Coppens voelde zich alleen tijdens ‘De Verraders’: “Ik werd door niemand gesteund”

Astrid Coppens (39) is momenteel te zien in het VTM-programma ‘De Verraders’. Door kijkers wordt ze geprezen om haar mensenkennis en echtheid, maar Coppens laat nu in Gazet Van Antwerpen weten dat de band met de andere deelnemers niet altijd even goed zat. Voor haar was het soms dan ook niet even plezierig: “Ik heb meerdere nachten gehuild, omdat ik me heel alleen voelde in de groep.”

