‘Bake Off’-winnares Julie werkt als foodproducer voor nieuw seizoen: “Meer stress achter de schermen dan als kandidaat”

“Je bent als foodproducer al betrokken bij de opstart van het nieuwe seizoen in februari”, vertelt Julie Van den Driesschen in Het Nieuwsblad. Zij won ‘Bake Off Vlaanderen’ in 2018, en kreeg vervolgens een eigen rubriek op Njam. Als foodproducer van het nieuwe seizoen van ‘Bake Off’, leert ze de show van een hele andere kant kennen. “Welke opdrachten geven we de bakkers? Wat worden de thema’s en technische proeven? Dat vraagt veel research. Het was boeiend om mee ideeën te bedenken, en op papier een volledig seizoen mooi in balans uit te tekenen.” Daarnaast was Julie verantwoordelijk voor de aankoop van de ingrediënten - een enorme hoeveelheid. “Dat was toch even slikken.”