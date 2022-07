‘Bake Off’ vindt nieuwe locatie: “Eindelijk een backstage van steen”

Het voorbije jaar was het Rubenskasteel in Elewijt eenmalig het decor voor presentatoren Wim Opbrouck en Jeroom. De jaren daarvoor stonden de amateurbakkers in Oostende en Schoten. Jeroom — die opnieuw ‘Junior Bake Off’ zal presenteren — vindt de nieuwe locatie is een verbetering. “Vooral omdat de backstage ín het kasteel is. Een stenen backstage is wat anders dan de vochtige productietentjes waar we de vorige jaren in werden weggestoken.”