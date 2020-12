‘Bake Off Kerstspecial’: Maggie De Block boetseert zichzelf in taart

Een andere politieke verplichting zorgde er wel voor dat ze pas vanaf de tweede proef kon meedoen, maar daarin gaat de Open Vld-politica uit Merchtem wel 'all the way'. De Block brengt haar favoriete kerstcadeau mee, een vibrerend badeendje, om zichzelf vervolgens in rolfondant in een badkuip-taart te boetseren. Ze neemt het op tegen bakkluns Erik Van Looy (58), partner van presentator Jeroom Elodie Ouedraogo (39), slechte verliezer Jani Kazaltzis (41) en 'Slimste mens'-recordhoudster Ella Leyers (32). In tegenstelling tot De Block doen zij de eerste proef wel en maken ze vóór hun kersttaart ook gepersonaliseerde koekjes om in de kerstboom te hangen.