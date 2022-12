‘Bake Off’-kandidaat Erik overwon extreem agressieve vorm van leukemie: “Ik had nog maar drie weken te leven”



TVHij overleeft al enkele weken elke zware bakproef in ‘Bake Off Vlaanderen’, maar ook in het echte leven leverde Erik Monstrey (59) uit Stabroek al een hels gevecht. Toen hij hairy cell leukemia kreeg, een uiterst zeldzame kanker, werd hij zelfs ten dode opgeschreven. “Ik heb toen gesnotterd als een kleuterke”, vertelt hij in een gesprek met ‘Dag Allemaal’ over zijn deelname aan ‘Bake Off’, zijn ziekte en de impact ervan op zijn gezin. “Mijn vrouw betrapte mijn jongste zoontje terwijl hij het medicijnenkastje probeerde leeg te roven.”