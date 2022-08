Back to school: tv-vertier dat u met de glimlach terug naar de schoolgangen zapt

TVHet nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. “ Bweikes ”, zegt u? Dan moet u mogelijk eens voorbij uw initiële walging zappen. Schoolgangen vormen namelijk een prachtige arena voor kleurrijke fictie en ontspannend ‘coming of age’-vertier voor alle leeftijden. Van het sprankelende ‘Abbott Elementary’ op Disney+ tot het kostelijke ‘The Sex Lives of College Girls’ op Streamz. Naar school gaan was nog nooit zo onderhoudend.

Eén van de verrassingen in streamingland het voorbije jaar was ongetwijfeld ‘Abbott Elementary’. Deze Amerikaanse sitcom over een documentaireploeg die het leven van leraren in de fictieve, ondergefinancierde en overwegend zwarte openbare school Willard R. Abbott Elementary in Philadelphia vastlegt, kreeg heel wat lovende kritieken toebedeeld voor de hilarische maar ook herkenbare en complexe manier waarop het de gaten in een gebrekkig schoolsysteem blootlegt. De reeks, die gemaakt werd door actrice Quinta Brunson die eveneens in de huid kruipt van de optimistische juf Janine Teagues, maakt binnenkort kans op zeven Emmy Awards, inclusief die voor ‘Beste komedieserie’ en kan bovendien elk moment terugkeren voor een tweede seizoen.

Deze onstuimige komedieserie stelt al drie seizoenen allesbehalve teleur dankzij haar slimme karakterontwikkeling en de zorg die ze geeft aan het illustreren van een gezond seks- en lichaamsbeeld en door relaties in alle vormen en maten te belichten. Deze feelgoodshow vertelt het verhaal van een groep hormonale studenten aan Moordale High en de allesbehalve perfecte volwassenen die rond hen zweven. Centraal staat de ongemakkelijke tiener Otis, ook wel ‘sex kid’ genoemd, die onder één dak woont met z’n complexloze moeder (Gillian Anderson) die als sekstherapeute haar praktijk van thuis uit runt. Dat de reeks wereldwijd druk wordt bekeken, bewijst overigens het feit dat acteur Ncuti Gatwa recent werd gecast om de nieuwe ‘Doctor Who’ gestalte te geven. Voor het vierde seizoen, waarin Emmy-winnaar Dan Levy z’n intrede zal maken, moet u echter nog een schooljaartje wachten.

De titel lijkt dan wel recht van de hoes van ‘n onfris dvd’tje geplukt, deze reeks is wel degelijk gemaakt om een breed HBO-publiek te entertainen. De show vertelt het verhaal van vier achttienjarige freules die hun eerste aarzelende stappen zetten op een gloednieuwe universiteitscampus. Van studeren komt echter niet veel in huis. De ene legt het aan met haar voetbalcoach, de andere heeft geheime afspraakjes met oudere vrouwen, nog één moet seksueel grensoverschrijdend gedrag dulden om een plekje in de comedyclub te bemachtigen en de andere (overigens de zus van Timothée Chalamet) is knalverliefd op een zekere Nico en brengt ons mateloos aan het lachen met haar sociaal onhandig gestuntel. De reeks komt uit de hoed van actrice en comédienne Mindy Kaling en keert weldra terug voor een tweede seizoen.

Een tiener zijn in de jaren 90, heel wat Gen Z-ers zouden er een moord voor plegen. Deze tienerkomedie uit 1995 met Alicia Silverstone in de hoofdrol als de populaire rijkeluisdochter Cher Horowitz wordt op 1 september aan uw Netflix-bibliotheek toegevoegd. Het verhaal is losjes gebaseerd op de Jane Austen-roman ‘Emma’ en speelt zich af aan een middelbare school in Beverly Hills. De film, die onder meer de carrière lanceerde van (volgens People de meest sexy man op aarde) Paul Rudd, geeft op komische wijze weer hoe studenten in de jaren 90 leefden en praatten en staat tot op vandaag bekend als één van de beste tienerfilms aller tijden. Het is veilig te stellen dat deze modegevoelige ninetieshit tot op zekere hoogte ook de lichtjes aangebrande Netflix-reeks ‘Emily in Paris’ beïnvloedde. Wat voor sommigen dan weer een brug te ver was.

Het moet niet allemaal van over de (grote) plas komen. Ook in eigen land weten we hoe we de speelplaats in een onderhoudend toneel moeten herschapen. ‘Hacked’ volgt drie populaire jongeren op de middelbare school die alles met elkaar delen. Na een hack van hun smartphones komen toch enkele geheimen naar boven en dreigt het drietal publiekelijk in diskrediet te worden gebracht. Om dit te vermijden, moeten ze opdrachten uitvoeren. Alleen, hoever zijn ze bereid te gaan om hun privacy te beschermen? Deze spannende en pientere jeugdreeks van Streamz en GoPlay is met afleveringen van rond de 15 minuten niet alleen extreem behapbaar, het wist ook de jury van Canneséries te charmeren door met de prijs van ‘Best Short Form Series’ aan de haal te gaan.

