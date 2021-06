Babygeluk, twee ontvoeringen, bloedspatten en vooral veel mysterie: dit was de seizoensfinale van ‘Familie’

TVSimon gegijzeld, Lars ontvoerd, Raven bijna gemolesteerd en een potje dat op overkoken staat... Wat was dat allemaal! Vrijdag was ‘Familie’ toe aan de seizoensfinale en de makers hadden duidelijk kosten nog moeite gespaard om een pittige cocktail van suspense, romantiek en enkele verrassende wendingen te serveren. Al bleven er na wat traditioneel de spannendste tv-avond van het jaar is, toch ook nog een pak vragen achter. Die zullen pas in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen beantwoord worden.

Kürt Rogiers (Lars) kreeg in elk geval gelijk. In een interview in de aanloop naar de seizoensfinale had hij voorspeld: “Het verteltempo ligt in deze finale erg hoog, waardoor de kijker meteen na het het slotbeeld zal verlangen naar de start van het nieuwe seizoen om het vervolg en alle antwoorden te kennen. De slotepisode en die eerste aflevering werden immers samen opgenomen en vormen ook één groot verhaal, dat makkelijk in een avondvullende tv-film zou kunnen worden gegoten.”

Dolgedraaid

En dat verlangen naar een vervolg, was er zeker. Want heel wat verhaallijnen in de finale bereikten wel aan een climax, maar waren duidelijk nog niet allemaal afgerond. Vooral Jonas (David Cantens) zorgde voor een boost aan suspense. Het lief van Stefanie (Jasmijn Van Hoof) ging compleet over de rooie omdat hij dacht dat zijn lief ontvoerd was door psychiatrisch ex-patiënt Simon (Braam Verreth). Stefanie was echter enkel een paar dagen op bezinning en afzondering naar de Ardennen geweest. De obsessief jaloerse Jonas was ondertussen echter zo beginnen flippen dat hij Simon gijzelde en hem tot bloedens toe folterde om zo de schuilplaats van Stefanie te weten te komen. Compleet dolgedraaid, dus, maar ondertussen vloeide er wel al wat bloed. Toen Stefanie zonder schrammetje en lekker uitgerust weer opdaagde, ontdekte ze wat er aan de hand was. Maar toen ze Simon wilde bevrijdde, dook een razende Jonas op en stond er duidelijk iets fataals te gebeuren. Wat precies, zal pas eind augustus duidelijk worden, wanneer het nieuwe seizoen van ‘Familie’ start. Want vrijdag stopte daar die verhaallijn.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Simon (Braam Verreth) © VTM

Gesjoemel

Ook de plot rond de uitreiking van de FJUTR-award moet zeker nog een staartje krijgen. Ondanks de grote voorsprong in de tussenstand rijfde Wolff & Bos tijdens een glamoureus gala de prestigieuze trofee voor beste lokale onderneming, niet binnen. Dat deed wel CoBrew, de brouwerij van Mathias (Peter Bulckaen) en Peter (Gunther Levi). Lars foeterde dat er gesjoemeld was met de uitslag en de kijker weet dat hij ook gelijk heeft. Cédric (Yanni Bourguignon) had een clickfarm ingehuurd om tegen betaling voor extra stemmen te zorgen in de poll, die de uitslag bepaalde. Toen Lars de zaal vroegtijdig verliet, doken er op de parking van het Afrikamuseum in Tervuren, waar de buitenscènes voor de FJUTR-award werden opgenomen, plots gemaskerde mannen op. De CEO van Wolff & Bos werd ontvoerd. Waarom en door wie? Opnieuw: de antwoorden volgen pas in augustus.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © VTM

Zwangerschap

Wat de kijker al wél weet, is dat Iris (Marianne Devriese) en Peter (Gunther Levi) babygeluk te wachten staat. Iris overwoog om haar zwangerschap te laten onderbreken, maar in de finale veranderde ze in de abortuskliniek van gedacht. Komend seizoen klinkt er dus hopelijk wat babygehuil op de set.

Ook Mathias hakte een belangrijke knoop door. Hij stelde Vanessa (Karen Damen) aan iedereen voor als zijn nieuwe vriendin. Ook Hanne (Margot Hallemans) koos voor duidelijkheid op relationeel vlak en opnieuw voor Quinten (Maxime De Winne). Ze liet haar date Tobias (Elias Bosmans) in het chique hotel in Keulen achter om toch aan de eindmeet te staan, toen Quinten op de echte Muur van Geraardsbergen zijn benefiet-race met zijn handbike reed. De twee kusten elkaar innig, maar ook toen kende dat verhaal een onverwachte wending. Na de gelukwensen om zijn sportieve prestatie zakte Quinten in elkaar. Oververmoeid? Een hartfalen? Dat wordt pas in augustus duidelijk.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Maxime De Winne (Quinten) en Margot Hallemans (Hanne). © VTM

Waar is het geld?

Ook het verhaal van Raven (Aaron Blommaert) is nog niet uitverteld en roept nog vragen op, maar voor die antwoorden moet de ‘Familie’-kijker echter niet tot het einde van de zomer wachten. In de seizoensfinale was te zien hoe de zoon van Lars een oude bekende van hem tegenkwam en het meteen op een lopen zette. Toen Lars werd gegrepen en hardhandig tegen de muur werd geduwd, klonk er enkel de vraag: ‘Waar is het geld?’ Over welk geld gaat het? En wie is die agressieve kerel? Raven verbergt blijkbaar een mysterie, dat het daglicht niet mag zien. Wat er aan de hand is, wordt deze zomer helemaal duidelijk in de negendelige mini-serie ‘Het geheim van Raven’. Elke vrijdag verschijnt er een nieuwe aflevering op het gratis platform VTM GO. Ideaal om de zomer zonder ‘Familie’ te overbruggen.

Vier mee met 30 jaar Familie Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: