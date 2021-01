Baby nummer 17 op komst in ‘Thuis’: Christine is in verwachting

TVKrijgt de kleine Leo gezelschap in de kindercrèche en klinkt er binnenkort nog meer babygehuil op de set van ‘Thuis’? Zou best kunnen, want Christine (Daphne Paelinck) liet in de aflevering van woensdag weten dat ze zwanger is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen echte verrassing voor sommige kijkers. De voorbije jaren circuleerde die denkpiste al op enkele ‘Thuis’-fansites, omdat soapfans vonden dat Christine zich de laatste tijd vrij mysterieus gedroeg en zich afvroegen of ze misschien in verwachting was. Ja, dus. Twee seizoenfinales geleden vertelde het onsympathieke en bazige personage nog tegen haar toenmalige bruidegom Bob (Christophe Haddad), dat ze van hem zwanger was. Toen loog ze. Deze keer lijkt het echt zo te zijn en Adil (Nawfelle Bardad-Daidj) papa te worden, maar sommigen maken ook nu weer heel wat voorbehoud. Adil en zijn vorige partner Paulien (Tina Maerevoet) konden immers geen kinderen krijgen omdat ‘zijn zaad te traag was’. Is dat medisch probleem dan ondertussen opgelost of geen hinderpaal meer? Dat zal de volgende dagen duidelijk worden.

Nummer 17

Als deze zwangerschap goed verloopt, wordt dat de zeventiende geboorte in de 25-jarige geschiedenis van ‘Thuis’. Zes van die baby’s lopen nu nog steeds rond in het verhaal: Lowie, Britney, Robin, Hannah, Vic en Leo. De anderen zijn gestorven of uit beeld verdwenen. Lowie (Mathias Vergels) zorgt voor de vreemdste verhaallijn, want hij werd in 2003 als zoon van Luc (Mark Willems) en Leontien (Marijke Hofkens) geboren. De scenaristen schreven hem toen een tijd uit het verhaal en toen ze hem weer lieten opduiken, bleek hij plots een paar jaar ouder. Lowie is op dit moment immers 24.

Slechts één keer was een ‘Thuis’-actrice die in het verhaal een zwangerschap moest spelen, ook echt in verwachting. Dat was in het derde seizoen met Marleen Merckx (Simonne) het geval. Haar personage beviel toen van wie we nu kennen als Kaat, de actrice kreeg toen een dochter: Britt. Toen het kind van Simonne in ‘Thuis’ één jaar werd, mocht Britt eenmalig figureren. De rosse plukjes haar die ze had, werden toen subtiel verstopt onder de verjaardagskroon.

LEES OOK: