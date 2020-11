Baba Yega grijpt naast overwinning in ‘Holland’s Got Talent’

TVJammer maar helaas: Baba Yega heeft zijn finaleplek in ‘Holland’s Got Talent’ niet kunnen verzilveren. Hoewel de dansformatie voor het eerst live hun maskers afzette en de jongens hun ware gelaat lieten zien tijdens hun finale-act, was het toch dansduo Tommy en Rowan dat met de overwinning aan de haal ging. Baba Yega grijpt zo net naast het prijzengeld van 50.000 euro.

Het finale optreden van Baba Yega zaterdagavond in ‘Holland’s Got Talent’ was een groots aangekondigde gebeurtenis. De groep liet op voorhand immers uitschijnen dat ze hun maskers zouden afzetten en op Instagram leek het met de hashtag ‘R.I.P.’ ook alsof de groep er voorgoed mee zou ophouden.

Een en ander kaderde echter in een rebranding van de groep: in de videoclip van hun nieuwe single ‘Halloween’ - een samenwerking met Wolfpack en Bassjackers, uitgebracht bij het label van Dimitri Vegas & Like Mike - komen de dansers voor het eerst herkenbaar in beeld. En ook zaterdagavond waren ze even ‘echt’ te zien in de finale van ‘Holland’s Got Talent’. Het lijkt er dus op dat de dansgroep, die intussen onder de hoede van Studio 100 valt, vanaf nu niet meer als ‘aliens’ door het leven zal gaan.

Ondanks de vele aandacht op sociale media raakte het optreden (en het verhaal) van de jonge Nederlandse dansers Tommy Heeffer (17) en Rowan van den Boomen (16) het publiek toch iets meer. Rowan verloor op jonge leeftijd zijn vader en was bezorgd om zijn moeder, die de afgelopen jaren last had van een hart- en vaatziekte. Tommy kreeg te maken met de scheiding van zijn ouders. De jongens deelden niet alleen de liefde voor dans, maar ook de angst om hun moeders kwijt te raken of uit het oog te verliezen. Hun auditie op ‘Ne Me Quitte Pas’ was dan ook een ode aan hun moeders Katinka en Suzanne, wat hen een Golden Buzzer opleverde.

‘Holland’s Got Talent’ was al de vierde talentenshow waar Baba Yega aan deelnam. In 2016 kwamen ze voor het eerst in beeld tijdens ‘Belgium’s Got Talent’, waar ze de toenmalige editie uiteindelijk wonnen. Daarna volgden nog doortochten in ‘Das Supertalent’ in Duitsland, waar ze tweede eindigden, en ‘Britain’s Got Talen’ in 2018, waar ze strandden in de halve finale.

