Ayke vertelt in ‘Club Flo' over seksueel misbruik: “Het duurde lang voor ik kon toegeven wat er gebeurd was”

Ayke werd meermaals het slachtoffer van seksueel geweld en richtte daarom PUNT. vzw op, waar ze andere slachtoffers hulp biedt. “Wij helpen slachtoffers van seksueel geweld", legt Ayke uit. “In de heel brede zin van het woord.”

Zelf was ze al drie keer slachtoffer van seksueel geweld. “Een keer toen ik heel jong was, dus daar weet ik niet heel veel meer van. Ik ben ook misbruikt toen ik negen was, door een jongen van veertien. En toen ik achttien was, door een groep mannen." Ayke vertelt Flo dat ze op dat moment een losse relatie had met iemand van haar klas. Ze studeerde af en vierde de hele nacht met haar beste vriendin. “Wij hebben toen heel veel gedronken, tot de eerste trein er was", klinkt het. Ayke stuurde een berichtje naar de persoon met wie ze een losse relatie had om haar te komen halen, maar die stuurde zijn twee vrienden, die haar meenamen naar een appartement. “Het was meteen heel duidelijk waarom wij daar waren. Ze zeiden meteen: ga maar naar de slaapkamer. Dus ik doe dat ook, want dit was de persoon waar ik iets mee had. Het voelde veilig.”

Daders vrijuit

Toen ze seks had met die persoon, zag ze dat zijn vrienden naar hen keken. Om de nieuwsgierige blikken tegen te houden, zette een nog steeds erg dronken Ayke iets voor het bed. “Maar iets later keek ik terug op en stonden ze in de slaapkamer. Toen heb ik een black-out gekregen. Ik ben wakker geworden met iets in mij en twee mensen naast mij."

Volgens Ayke heeft het lang geduurd voor ze kon toegeven wat er gebeurd was. “Want je bent dronken en er waren een aantal momenten geweest waarop ik had kunnen beslissen om weg te gaan, maar dat deed ik niet. Omdat ik niet goed besefte wat er aan de hand was", zegt ze. “Iedereen deed ook of dat heel normaal was. Ik was de enige die in paniek was." Ze vertelt haar moeder dan ook de waarheid niet - “Ik wou de persoon die ik kende niet in de problemen brengen” - maar die belde toch de politie. Alleen was Ayke niet in staat om een deftige verklaring af te leggen, waardoor de daders vrijuit gingen.

