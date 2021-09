Axel smijt zich in de fitness in een nieuwe aflevering van 'Axel Gaat Binnen’

K2 zoekt K3: “Ik heb last van hoogte­vrees in de gouden box”

24 september Hanne en Marthe komen opvallend weinig aan bod in ‘K2 zoekt K3'. Nochtans zullen zij heel nauw moeten samenwerken met het nieuwe K3'tje (M/V/X). En dus moet er toch een klik zijn. Wie hun echte mening wil horen over de kandidaten, kan hun onderonsjes volgen op VTM GO. Hanne en Marthe geven zelf meer uitleg in een nieuwe Showbits.