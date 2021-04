Axel Daeseleire vraagt hulp aan Luc Appermont in eerste aflevering van ‘Erfgenaam Gezocht’

In de laatste jaren van haar leven, gedurende haar comeback, had Luc Appermont wat vaker contact met La Esterella. Maar zelf was hij op jonge leeftijd al fan van haar. “Om zelf een optreden bij te wonen, was ik nog te jong, maar vroeger stonden mensen werkelijk aan te schuiven om haar aan het werk te kunnen zien.”

Tijdens de laatste jaren van haar leven was La Esterella volgens Luc Appermont ook heel eenzaam. Ze heeft twee echtgenoten verloren en daarnaast had de vrouw geen kinderen. “Ik geloof ook dat ze enig kind was. Tegen mij heeft ze alleszins nooit gesproken over eventuele broers of zussen.” Axel zelf had hoopte dan weer dat Luc hem iets meer informatie kon geven, want de erfenis van La Esterella staat tien jaar na haar dood nog altijd open.