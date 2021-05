Axel Daeseleire vindt erfgenaam van La Esterella: “Ze was mijn groottante”

Daarnaast is een ook een doorbraak in de zaak rond ‘La Esterella. Axel kon de naam achterhalen van de kleinzoon van de zus van Esther. Christopher woont ondertussen in het buitenland, dus Axel contacteerde hem via social media. En Christopher neemt nu zélf contact op: “Esther is een zeer bekende naam voor mij, ze was mijn groottante. Toen ik klein was, heb ik haar een paar keer gezien”, vertelt Christopher.