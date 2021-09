Axel Daeseleire presenteert nieuw realityspel ‘Klopjacht’: "Het is Rambo, maar dan in Vlaanderen"

TV Feest, kippenvel, een jodelaudi­tie en “de beste zang tot nu toe” in een nieuwe aflevering van ‘K2 zoekt K3'

25 september Dertien Vlaamse en Nederlandse jongens en meisjes gaven zaterdagavond het beste van zichzelf om de plek van Klaasje in te nemen in een nieuwe auditieronde van ‘K2 zoekt K3'. In de derde aflevering lag de lat al een stuk hoger. Iets wat ook host Kürt Rogiers opgevallen is. “Je moet best wel wat sterren krijgen om boven op die stoelen terecht te komen.” Maar de jury werd opnieuw op haar wenken bediend. Eén van de kandidaten zorgde voor een kippenvelmoment, iemand anders jodelde, nog een andere kreeg de hele studio, inclusief juryleden, aan het dansen en Samantha kreeg “de beste zangauditie tot nu toe” te horen.