Axel Daeseleire kent doorbraak in ‘Ergenaam gezocht’: “Ze haalden goudstaven uit de grond”

TV Sam Gooris denkt beet te hebben tijdens het vissen: “Het is een haai, ik voel het!”

In de nieuwe aflevering van ‘Expeditie Gooris’ splitst het gezin zich op. De vrouwen gaan samen shoppen, terwijl de mannen aan boord gaan van een vissersboot. Niet veel later denkt Sam meteen beet te hebben tijdens het vissen: “Rak! Wa nen beir. Het is een haai, ik voel het”, roept Sam enthousiast. Maar wanneer de schipper tussen beide komt, blijkt niets wat het lijkt: “Het is een steen.”

23 januari