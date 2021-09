Axel Daeseleire heeft duidelijke boodschap voor alle pesters: “Moeten eens goed in de spiegel kijken”

TV Frans Bauer stelde in ‘De Cooke & Verhulst Show’ zijn nieuwe single 'Waar M'n Vrienden Zijn' voor

22:45 Frans Bauer (47) was vanavond te gast in ‘De Cooke & Verhulst Show’. Speciaal voor Gert en James had de zanger een unieke primeur bij. Hij stelde er namelijk zijn nieuwe single ‘Waar M’n Vrienden Zijn’ voor.