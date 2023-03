Axel Daeseleire en Natalia stuiten in ‘Eenmaal Andermaal' op twee ondeugende beeldjes: “Pardon?”

TV Jorg en Mabelle geven elkaar het jawoord in ‘Verliefd, verloofd, getrouwd in 24u’: “Sorry dat ik je dit allemaal moest aandoen”

Jorg wil trouwen met Mabelle, maar weet niet goed hoe het aan te pakken. En dus roept hij de hulp in van Ruth Beeckmans, die hem in ‘Verliefd, verloofd, getrouwd in 24u’ met een origineel aanzoek in Luzern op weg helpt. Een overdonderde Mabelle zegt dan ook meteen 'ja’. Ook de uitgezochte trouwjurken lijken een droom, maar de schoenen kunnen op minder enthousiasme rekenen. “Ik had zo graag roze schoenen gehad.”